"Каждый человек в случае пожара имеет право на..." По 4-5 примеров собственных. ОБЖ!

Гость: Гость:

1. На защиту жизни, здоровья и имущества 2. Возмещений ущерба в установленном порядке 3. Участие в установлении причины пожара, нанёсшего ущерб здоровью и имуществу 4. Получение информации по вопросам пожарной безопасности 5. Участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности.