"Каждый человек в случае пожара имеет право на..." По 4-5 примеров собственных. ОБЖ!
Разное
"Каждый человек в случае пожара имеет право на..." По 4-5 примеров собственных. ОБЖ!
Ответ(ы):
Гость:
1. На защиту жизни, здоровья и имущества 2. Возмещений ущерба в установленном порядке 3. Участие в установлении причины пожара, нанёсшего ущерб здоровью и имуществу 4. Получение информации по вопросам пожарной безопасности 5. Участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности.
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