Как 8,9 разложить на простые множетили?
Разное
Как 8,9 разложить на простые множетили?
Ответ(ы):
Гость:
Любое число можно представить в виде произведения простых множителей, то есть произведения простых чисел (эти числа могут повторяться, что видно в этих примерах). 8 = 2*2*2 9=3*3
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