Как автор "Слово" относиться к родине.

"Слово о полку Игореве" величайший памятник древнерусской литературы В 80-х годах XII в. неизвестный нам автор создал величайшее произведение древнерусской литературы "Слово о полку Игореве". Открытие и публикация в 1800 г. "Слова" сыграли важную роль в развитии всей русской литературы. Это произведение обозначило исторические дали отечественной художественной культуры, показало, что наша словесность является одной из древнейших в Европе, что произведения древнерусских писателей находятся в ряду виднейших памятников мировой литературы. Интересы развивающегося древнерусского государства требовали создания собственных, оригинальных произведений и новых жанров. Литература была призвана воспитывать чувство патриотизма, утверждать историческое и политическое единство русского народа и единство русских князей, обличать распри и междоусобицы. Многими чертами "Слово" связано с литературными традициями своего времени, но, как произведение гениальное, оно отличается целым рядом черт, присущих только ему оригинальностью переработки эпических приемов, богатством языка, утонченностью ритмического построения текста, народностью самой своей сути и творческим переосмыслением приемов устного народного творчества, особой лиричностью. Летописи тех времен не блистали изяществом литературного языка. В них он был сух, документален, но ведь летописец и должен был рассказывать только то, что видел, без всяких искажений и прикрас это было главное правило написания летописей. "Слово" ни на шаг не отступает от этого правила, наоборот, в нем события изложены правдивее, чем в других "свидетельствах истории". Безымянный автор сам указывает на то, что он не будет петь незаслуженную хвалу, как это делал Боян, знаменитый сказитель тех времен, да и как можно восхвалять, ведь поход, о котором идет речь, окончился неудачей! Конкретная тема, которой посвящено "Слово о полку Иго-реве", неудачный поход в 1185 г. в половецкую степь нов-город-северского князя Игоря Святославича. Но автор озабочен судьбой Русской земли, он вспоминает о событиях далекого прошлого и современности, и истинный герой его произведения не Игорь, не великий князь киевский Святослав Всеволодович, которому в "Слове" уделяется немало внимания, а русский народ, Русская земля. Именно эта любовь к родине, к русским людям до предела усилила чувства автора, сделала их сложными, збострила его слух, зрение, его поэтическое воображение. Именно она, любовь к родине, явилась вдохновительницей, И эпределила выбор художественных средств в "Слове", усили-та наблюдательность автора, вдохнула в него подлинное поэтическое воодушевление, придала высокую идейность его произведению. В "Слове" нет систематического рассказа о походе Игоря. Поход против половцев и поражение русского войска для автора только повод для глубокого раздумья о судьбах Русской земли, для страстного призыва объединиться и защитить Русь. Все "Слово о полку Игореве" проникнуто пафосом защиты родины, объединения Русской земли. В 1184 году объединенными усилиями русских князей под предводительством киевского князя Святослава половцы были разбиты, и опасность, казалось бы, надолго отступила от Русской земли. Однако князь Игорь не мог участвовать в этом победоносном походе поход начался весной, и гололе-помешала его конному войску подоспеть вовремя. Повидимому, Игорь тяжело переживал эту неудачу ему не удалось доказать свою преданность союзу русских князей против половцев, его могли заподозрить в умышленном уклонении от участия в походе. Вот почему в 1185 году Игорь отправился в поход против половцев со своими союзниками без уговора с киевским князем Святославом. Его планы простирались очень далеко он надеялся отвоевать у половцев утраченную Тмутаракань