Как бабка объяснила Фильке, почему наступил сильный мороз? Запишите ответ, по данному началу: Знать, и нынче завёлся в Бережках.....
Литература
Как бабка объяснила Фильке, почему наступил сильный мороз? Запишите ответ, по данному началу: Знать, и нынче завёлся в Бережках.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Просто не чего не замерзнет се будит хорошо нас греет изба" сказала бабка фили что бы его успокоить а сама знала что смерти не миновоти и они замерзли и привратились в стеклянные скульптуры
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