Как будет на английском " Я не умею петь"
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Как будет на английском " Я не умею петь"
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Гость:
I can not sing сразу говорю незачто :-)
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