Как будет по английски. Что ты делал на выходных? Что ты любишь больше всего на све??е? Глагол это часть речи. Принята заявка в друзья. Собака спит тихонечко и мило. Тот, кто ответит тому 30 баллов! Гарантирую! Это не ложь!
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Как будет по английски. Что ты делал на выходных? Что ты любишь больше всего на све??е? Глагол это часть речи. Принята заявка в друзья. Собака спит тихонечко и мило. Тот, кто ответит тому 30 баллов! Гарантирую! Это не ложь!
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