Как будет по английски. Что ты делал на выходных? Что ты любишь больше всего на све??е? Глагол это часть речи. Принята заявка в друзья. Собака спит тихонечко и мило. Тот, кто ответит тому 30 баллов! Гарантирую! Это не ложь!

Английский язык

Как будет по английски. Что ты делал на выходных? Что ты любишь больше всего на све??е? Глагол это часть речи. Принята заявка в друзья. Собака спит тихонечко и мило. Тот, кто ответит тому 30 баллов! Гарантирую! Это не ложь!

Автор: Гость