Как будет по английски. Всем привет я Лена мне 9 лет!Я учюсь в 4 классе в школе 31,мне в ноябре будет 10 лет.У меня много друзей.Моя любимая комнота зал.У меня есть компьютер,компьютер стоит около болкона в правом дальнем углу...

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Как будет по английски. Всем привет я Лена мне 9 лет!Я учюсь в 4 классе в школе 31,мне в ноябре будет 10 лет.У меня много друзей.Моя любимая комнота зал.У меня есть компьютер,компьютер стоит около болкона в правом дальнем углу.По середине комноты стоит стенка на стенке стоит телевизор.По середине комноты стоит ещё диван расскладной.В левом дальнем углу стоит тоже расскладной диван.И стоит тумбочка на против дивана. Конец!!! помогите пж!!!

Автор: Гость