Как будет по эстонски мама ушла на работу!
Разное
Как будет по эстонски мама ушла на работу!
Ответ(ы):
Гость:
Мама ушла на работу - Ema lks tle
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
На ввод даются числа через пробел в порядке невозрастания. Если числа одинаковы, то записать их в одну строку. Если нет, то записать на следующей. ...
Разное
На какую тему даны пословицы?О чём предупреждает каждая из них? 1.Дружбу за деньги (не)купиш(?)ю 2.Дружбу надо береч(?) 3.Плохой друг что тень: в с...
Разное
Вопросик,9 класс)Какую роль играли авторитарные режимы в развитии общества, можно ли говорить о каком либо положительном воздействии этих режимов н...
Разное
ДАМ 60 БАЛЛОВ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! По прямолинейному участку шоссе равномерно движется автомобиль со скоростью, модуль которой равен 36 км/ч а)Выразите ...
Разное
Переведите пожалуйста пословицы по казахской литературе Отан - елді анасы Ел - ерді анасы Ебек – адамны кркі, Адам – заманны кркі. Оу – білім блаы...
Разное
1.найдите силу давления керосина на дно , если он находится полом кубе с ребром 20см. Плотность керосина 800кг/м^2 2. С помощью рычага строитель по...