Как будет скобка открывается 250 плюс умножить на 43 скобка закрывается плюс 1000

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Как будет скобка открывается 250 плюс умножить на 43 скобка закрывается плюс 1000
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Гость:
Ответ будет 11750 это проавильно
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