Как будет влиять увеличение температуры на состояние равновесия в следующих реакциях: а)N₂+O₂⇄2NO-Q б)H₂+Cl₂⇄2HCl+Q
Химия
Как будет влиять увеличение температуры на состояние равновесия в следующих реакциях: а)N₂+O₂⇄2NO-Q б)H₂+Cl₂⇄2HCl+Q
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При увеличении температуры в эндотермичечких реакциях(-Q) равновесие сместится в сторону продуктов реакции, то есть в сторону прямой реакции, а в экзотермической реакции (+Q) увеличение температуры сместить реакцию в сторону исходных веществ, то есть в сторону обратной реакции итак а)сместится в сторону прямой реакции б)сместится в сторону обратной реакции
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