Как бы ты рассказал о своей Родине? какое отношение к ней можешь выразить? Опишите свой город, место где ты живёшь. Знаешь ли ты свою родословную? Воевал ли твой прадед? расскажи почему ты гордишься своей Родиной.

Литература
Как бы ты рассказал о своей Родине? какое отношение к ней можешь выразить? Опишите свой город, место где ты живёшь. Знаешь ли ты свою родословную? Воевал ли твой прадед? расскажи почему ты гордишься своей Родиной.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу в России а городе...........мой прадед ваевал на вайне и я буду всегда гордиться своей родиной потому что она мне как дом
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