Как бы ты рассказал о своей Родине? какое отношение к ней можешь выразить? Опишите свой город, место где ты живёшь. Знаешь ли ты свою родословную? Воевал ли твой прадед? расскажи почему ты гордишься своей Родиной.

Литература

Как бы ты рассказал о своей Родине? какое отношение к ней можешь выразить? Опишите свой город, место где ты живёшь. Знаешь ли ты свою родословную? Воевал ли твой прадед? расскажи почему ты гордишься своей Родиной.

Автор: Гость