Как была открыта пещерная живопись первобытных людей

География
Как была открыта пещерная живопись первобытных людей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Долгие годы современная цивилизация не имела представлений о каких-либо объектах древней живописи, однако в 1879 археолог-любитель Марселино Санс де Сатоуло вместе со своей 9-летней дочерью в ходе прогулки случайно наткнулся на пещеру Альтамира, своды которой были украшены множеством рисунков древних людей — не имевшая аналогов находка крайне потрясла исследователя и сподвигла его на её пристальное изучение. Думаю, они изображали их, рассказывая о своей охоте, обычаях и жертвоприношениях.
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