Как быстрей всего запомнить по биологии про фасоль где у нее все находиться.

Как быстрей всего запомнить по биологии про фасоль где у нее все находиться.

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Ответил Гость:
Прочитай параграф и выучи наизусть
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