Как быстро и хорошо выучит пересказ по истории??
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Как быстро и хорошо выучит пересказ по истории??
Ответ(ы):
Гость:
Это делается р-ыми способами.Нужно хорошо проработать текст:законспектировать;прочитать несколько раз(ок. 3).т. к. это история,то очень удобно будет воспроизводить события в виде визуальной информации.Есть много способов,зависимого от того,какая память у тебя лучшевоспринимает информацию.
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