Как быстро и хорошо выучит пересказ по истории??

Гость: Гость:

Это делается р-ыми способами.Нужно хорошо проработать текст:законспектировать;прочитать несколько раз(ок. 3).т. к. это история,то очень удобно будет воспроизводить события в виде визуальной информации.Есть много способов,зависимого от того,какая память у тебя лучшевоспринимает информацию.