Как быть не тупой, объясните!

Гость: Гость:

Учеба-учебой, а надо еще и в другой среде развиваться! Если ты получаешь негативные отметки в школе, то это не значит, что ты тупая или глупая. Может невнимательная или несобранная? А может просто ленивая?:) Тупость проглядывается обычно в социальной жизни, когда человек совсем не может сформулировать свои мысли и просто напросто смотрит в одну точку во время беседы. Но тут еще есть два варианта: Либо человек в раздумьях, либо действительно, ему лучше сейчас полежать на кроватке. Мы все это любим, но лень - это игрушка дьявола. Так что боритесь с ленью, ну и не гнобите себя! Я уверена, что вы умный человечек и будете развиваться еще сильнее в дальнейшем)