Как читается английский текст русскими буквами . I live in a big Rossii.Rossiya strana.Stolitsa Russia - Moskva.Eto very large and beautiful gorod.Rossiya - multinational gosu darstvo.Rossiya occupies a large part of the land. The head of state is the president Заранее спасибо. Даю 30 балов

Я живу в большой России. Россия страна. Столица России - Москва. Это очень большой и красивый города. Россия - многонациональное государство. Россия занимает большую часть земли . Глава государства является президент.