Как читается по англиски We are the best comand
Разное
Как читается по англиски We are the best comand
Ответ(ы):
Гость:
Уи ар(мягкое р) в(между зубами)э бэст каммА(тянется)нд
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