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Как дальше жить, зная, что ты не шаришь?
Как дальше жить, зная, что ты не шаришь?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Можно нанять репетитора и тогда учеба пойдёт на лад
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