Как делали книги из черепашьев панцирей и бамбуковых дощечек по действиям например 1 сделать то то 2 потом то и это 3 и т.д.
История
Как делали книги из черепашьев панцирей и бамбуковых дощечек по действиям например 1 сделать то то 2 потом то и это 3 и т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам по себе бамбуковый стебель очень прочен, и его сохранность во многом зависит от правильности обработки материала. Для начала бамбуковые заготовки разрезали на коленца, которые, в свою очередь, разделывали на пласты. Для того, чтобы избежать размножения мельчайших насекомых в материале и предотвратить гниение, его прогревали на костре. Аналогичным образом высушить бамбук можно и сегодня, причём сделать это реально в домашних условиях. Затем очищенные и высушенные пластинки бамбука соединяли между собой посредством металлических скоб. Древнекитайские книги их бамбука напоминают современному обывателю раздвижные шторы или своеобразные жалюзи из бамбука с загадочными письменами. Готовые полотна для письма имели среднюю длину от 20 до 70 см, в зависимости от предназначения и ширину 10-15 см.
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