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Как делать проверку примера (600:100+18):8
Как делать проверку примера (600:100+18):8
Ответ(ы):
Ответил Гость:
600:100 ~6. 18+6~24 24:8~3
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