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Как делить в столбик десятичную дробь
Как делить в столбик десятичную дробь
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Можно их перевести в обокнавеную дробь
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