Как детям 2 класса ответить на вопросы по литературе почему героям сказки зимовье зима оказалась не страшна
Литература
Как детям 2 класса ответить на вопросы по литературе почему героям сказки зимовье зима оказалась не страшна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бык предложил построить избу. Звери отказались, а когда пришла зима, то стали к быку проситься. Бык их не пускал, так они угрожали ему, что сломают его дом. И бык всех зверей пустил.
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