Как доказать что в предложении Сережа был рад, что старичок так его назвал. Слово рад это сказуемое ( 2-3 ) предложения.

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Как доказать что в предложении Сережа был рад, что старичок так его назвал. Слово рад это сказуемое ( 2-3 ) предложения.

Автор: Гость