как доказать что яблоко содержит глюкозу?

Химия
как доказать что яблоко содержит глюкозу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надрезать и оставить на пару минут-чем больше глюкозы тем быстрее поменяет цвет на коричневый
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