КАК ДОКАЗАТЬ ЧТО ЯЗЫК ЭТО СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ?

КАК ДОКАЗАТЬ ЧТО ЯЗЫК ЭТО СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
С помощью языка мы общаемся, делимся друг с другом мыслями и чувствами
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