Как должна измениться Цена товара для того чтобы стоимость той же покупки стало в 3 раза больше чем при прежней цене Проверь свой вывод на примере стоимости яблок 45 руб. до 3 килограммов

Математика

Как должна измениться Цена товара для того чтобы стоимость той же покупки стало в 3 раза больше чем при прежней цене Проверь свой вывод на примере стоимости яблок 45 руб. до 3 килограммов

Автор: Гость