Как должна измениться Цена товара для того чтобы стоимость той же покупки стало в 3 раза больше чем при прежней цене Проверь свой вывод на примере стоимости яблок 45 руб. до 3 килограммов

Математика
Как должна измениться Цена товара для того чтобы стоимость той же покупки стало в 3 раза больше чем при прежней цене Проверь свой вывод на примере стоимости яблок 45 руб. до 3 килограммов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45 : 3 = 15 рублей стоит килограм яблок 2) 45 х 3 = 135 - если стоимость покупки вырасте в три раза 3) 135 : 3 = 45 рублей должен стоить килограм яблок 4)45: 15 = 3 - т.е. цена яблок за килограмм должна возрасти в три раза Ответ: 3
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