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Как древние люди добывали пищу и огонь
Как древние люди добывали пищу и огонь
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пищу добывали с помощью охоты на диких животных, огонь с помощью трения.
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