Как энергия используется в вашем доме? Окружающий мир 3 класс

Как энергия используется в вашем доме? Окружающий мир 3 класс

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Электрическая энергия используется для работы электроприбоов
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