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Как энергия используется в вашем доме? Окружающий мир 3 класс
Как энергия используется в вашем доме? Окружающий мир 3 класс
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Электрическая энергия используется для работы электроприбоов
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