Как ещё называют перечисленных ниже животных? Образец: медведь- Миша, косолапый.Кошка-....., собака-...., волк-....
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Как ещё называют перечисленных ниже животных? Образец: медведь- Миша, косолапый.Кошка-....., собака-...., волк-....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка-киса,Мурка, кисуня собака-пес, псина, верный друг, Барбос. волк-Серый, волчара, санитар леса
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