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Как это решить найди концентрацию 100 гр соли и 200 гр воды
Как это решить найди концентрацию 100 гр соли и 200 гр воды
Ответ(ы):
Ответил Гость:
100+200=300г весь раствор 100:300*100%33,3% концентрация раствора
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