Как это сделать?Прочитайте.В чём сходство и различие каждой пары глаголов?Определите спряжение глаголов. Встретить - встречать Гнать - Догнать Бро сить - бросать Слышать - услышать Кончить - кончать Вязать - за...
Как это сделать?Прочитайте.В чём сходство и различие каждой пары глаголов?Определите спряжение глаголов. Встретить - встречать Гнать - Догнать Бро сить - бросать Слышать - услышать Кончить - кончать Вязать - завязать Запишите каждый глагол.Перед глаголом напишите вопрос,на который он отвечает. Рядом с каждым глаголом напишите этот же глагол,но в форме 3-го лица единственного числа настоящего или будущего времени,и вопрос,на который отвечает глагол. ОБРАЗЕЦ.(Что сделать?)встретить, (что сделает?) встретит; (что делать?) встречать, (что делает?) встречает.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сходство в том что они глаголы, Различие в том , что одни слова совершенного и не совершенного вида, различие еще в спряжениях. Встретить (что сделать? сов. в)- встречать(что делать? несов.в) Гнать(что делать? несов.в) - Догнать(что сделать? сов.в) Бросить (сов.в)- бросать ( несов.в) Слышать (несов.в)- услышать(сов. в) Кончить (сов. в)- кончать(несов.в) Вязать (несов.в)- завязать(сов. в)