Как это сделать?Прочитайте.В чём сходство и различие каждой пары глаголов?Определите спряжение глаголов. Встретить - встречать Гнать - Догнать Бро сить - бросать Слышать - услышать Кончить - кончать Вязать - за...

Как это сделать?Прочитайте.В чём сходство и различие каждой пары глаголов?Определите спряжение глаголов. Встретить - встречать Гнать - Догнать Бро сить - бросать Слышать - услышать Кончить - кончать Вязать - завязать Запишите каждый глагол.Перед глаголом напишите вопрос,на который он отвечает. Рядом с каждым глаголом напишите этот же глагол,но в форме 3-го лица единственного числа настоящего или будущего времени,и вопрос,на который отвечает глагол. ОБРАЗЕЦ.(Что сделать?)встретить, (что сделает?) встретит; (что делать?) встречать, (что делает?) встречает.