Как формировалась самобытная культура народов в России СПАСИТЕ, ПОМОГИТЕ. НАПИШ??ТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Завтра по истории здавать, а я не знаю(
История
Как формировалась самобытная культура народов в России СПАСИТЕ, ПОМОГИТЕ. НАПИШ??ТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Завтра по истории здавать, а я не знаю(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исторические предпосылки формирования культуры России. Влияние церковного раскола на культуру Московского царства. Смысл и методы петровских преобразований. Золотой и серебряный век. Достижения советского периода. Современная социокультурная ситуация...
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