Как формируется круговорот течения

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Как формируется круговорот течения
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Гость:
Под воздействием разных сил (атмосферных, космических, тектонических, т. д. ) воды Мирового океана находятся в постоянном движении. Наиболее выражены поверхностные морские течение. Их появление, в основном, обусловлено ветрами. Широко распространены три течения, которые возникают из-за разной плотности водных масс. По преобладающему направлению течения в Мировом океане делятся на зональные (западного или восточного направления) и меридиональные (несущие воды на север либо на юг) . Существуют противотечения, которые направлены навстречу более сильным течениям. В отдельные группы согласно классификации выделяют экваториальные течения, идущие вдоль экватора, и муссонные течения, меняющие свою выраженность в зависимости от времени года и направления прибрежных муссонов. Самое мощное течение Мирового океана – Антарктическое (Циркумполярное) . Появление этого кругового течения связано с сильными постоянными западными ветрами. Это течение занимает область шириной 2500 км и несколько километров в глубину. Ежесекундно им переносится около 200 млн. тонн водных масс. В Тихом океане выражено Южное Пассатное течение, проходящее с востока на запад со средней скоростью до 100 миль в сутки в приэкваториальных широтах. Севернее от него имеется Межпассатное противотечение, а дальше на севере находится Северное Пассатное течение также с западным направлением. В этих широтах господствуют пассаты, они и провоцируют возникновение данных циркуляций водных масс. Из-за двух мощных пассатных течений в западных областях океана скапливается столько воды, что иногда уровень океана поднимается на несколько метров. Благодаря Межпассатному противотечению, часть водных масс поворачивает назад на восток между Северным и Южным пассатными течениями. В Индийском и Атлантическом океанах также есть аналогичные «пассатные» течения. Часть потоков пассатных течений разветвляются возле восточных побережий материков и несут воды на север и юг. Попадая в умеренный пояс, они поворачивают на восток под влиянием западных ветров. Так формируется мощное течение Мирового океана – течение Западных ветров. Под влиянием западных ветров теплые течения пересекают океаны. У берегов материков эти течения разделяются надвое. Один поток идет к экватору как холодное течение, замыкающее большой круговорот течений. Второй теплый поток направлен к полюсам от экватора вдоль западных побережий материков и замыкает другой круговорот течений. Наиболее известные сильные меридиональные течения – Гольфстрим и Куросио, их мощность составляет, соответственно, 75 и 65 млн. тонн воды в секунду. Благодаря наличию круговоротов океанических водных масс, формируются теплые и холодные течения Мирового океана. В случае, когда течения направляются из экваториального или тропического пояса в умеренные широты, они теплые, поскольку их температура более высокая, чем температура окружающих водных масс. Если происходит наоборот, и течения перемещаются из высоких широт к экватору, они холодные, так как имеют более низкую температуру, чем окружающие воды. Под влиянием окружающей среды температура течений меняется, и температурный градиент между теплыми и холодными течениями может быть всего лишь несколько градусов. Во многих регионах Мирового океана наблюдается апвеллинг. Это сгон поверхностных вод ветром от берега. Поднимающиеся кверху глубинные воды содержат питательные вещества в большой концентрации, что делает области апвеллинга зонами высокой биологической продуктивности.
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