Как Ганнибалу удалось выиграть битву при Каннах?

Как Ганнибалу удалось выиграть битву при Каннах?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
 ганнибал просто обхватил соперников в круг и им уже не чего не оставалось кроме того как здатся
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