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Как Ганнибалу удалось выиграть битву при Каннах?
Как Ганнибалу удалось выиграть битву при Каннах?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ганнибал просто обхватил соперников в круг и им уже не чего не оставалось кроме того как здатся
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