Как жили самостоятельно в прероде древние люди

Они жили племенами, стоянками и поселениями. Был отдельный род. Первобытные люди были брат за брата - если кто-то обидит их союзника, они отомстят ихнему племени. Ходили на охоту мужчины, женщины сидели дома и занимались рукоделием. Мальчиков чему либо учили деды, и, в свободное время, мужчины обучали своих сыновей различным навыкам. Девочек мамы с самого детства учили навыкам, которые понадобятся им в будущем. Если ты имеешь в виду о самом первом человеке, то все было тоже самое, только девочки многого еще не умели и не учились (т. к. еще не было ни тарелок ни платьев ничего), а племена жили в пещерах. Были еще обряды для хорошей охоты, призывов хорошей погоды и т. д. Надеюсь, помогла.