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Как животные двигаються??? Помогите пожалуйста
Как животные двигаються??? Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Многие-почти все!!! Их можно перечислять и перечислять . Например гепард,жираф...
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