Как Хаммурапи руководил жизнью в стране?

Руководство осуществлялось с помощью назначаемых царем чиновников. Для предотвращения произвола чиновников, установления правосудия в стране и с целью укрепления централизации власти Хаммурапи составил сборник законов, где очень подробно были освещены все стороны жизни общества. Хаммурапи уделял большое внимание развитию водных путей сообщения и орошению полей - сооружаются новые каналы и очищаются старые. При Хаммурапи происходит рост товарно-денежных отношений, частных рабовладельческих хозяйств, развитие торговли, усиление централизации государства и укрепление царской власти. Большое значение Хаммурапи уделял благополучию населения страны, защищая своих подданных от обращения в рабство. Это стало возможным прежде всего из-за создания системы правосудия, продуманного законодательства и отлаженного аппарата управления.