Как характеризует машу сам автор? (Пушкин "Дубровский")

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Как характеризует машу сам автор? (Пушкин "Дубровский")
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Случай на псарне охарактеризовывает Дубровского как человека гордого, не желающего преобразовываться в шута, владеющего чувством собственного плюсы. Замечание псаря Дубровский оценил как оскорбление холопом дворянской чести. Ссору Дубровского и Троекурова нельзя считать «нечаянным случаем». Она закономерна, так как Троекуров ко всем своим гостям относился, как к холопам, и Дубровский не мог нескончаемо быть исключением из этого правила.
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