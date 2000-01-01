Как И.А Крылов в басне "Волк и Ягненок" показывает: а) жестокость б) деспотизм в) лиц??мерие г) слабость д) наивность е) беззащитность
Литература
Как И.А Крылов в басне "Волк и Ягненок" показывает: а) жестокость б) деспотизм в) лиц??мерие г) слабость д) наивность е) беззащитность
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Ответы: в) Лицемерие и е) Беззащитность надеюсь так.
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