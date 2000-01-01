Как И.А Крылов в басне "Волк и Ягненок" показывает: а) жестокость б) деспотизм в) лиц??мерие г) слабость д) наивность е) беззащитность

Литература
Как И.А Крылов в басне "Волк и Ягненок" показывает: а) жестокость б) деспотизм в) лиц??мерие г) слабость д) наивность е) беззащитность
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответы: в) Лицемерие и е) Беззащитность надеюсь так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выразить в центнерах 2800кг. 10т. 8000кг. 600кг. 8т 3ц. 3т. 400кг. 4т 700кг. 2т 5ц . 300 кг. 17т. 2000кг. 3200кг. 5т. 7600кг. 80т 5ц. 1т 1 ц. 500кг...
Ответить
Биология
Пронумеруйте етапи дихання від першого до останнього: 1Обмін газів між повітрям ??львеол і кров'ю капілярів, 2Тканинне дихання-споживання клітина...
Ответить
Окружающий мир
В СТАКАН С ВОДОЙ ПОЛОЖИЛИ КУСОЧЕК ПОЧВЫ. ПОЯВИЛИСЬ ПУЗЫРЬКИ ЗНАЧИТ В ПОЧВЕ ЕСТЬ
Ответить
Физика
Какая скорость больше 30 м/с или 90 км/ч?
Ответить
Математика
У бабушки 20 чашек : 12 с красными цветами , остальные с синими . бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. найдите вероятность того, что эт...
Ответить