Как и кем было открыто явление запечатления? Какое оно имеет значение в жизни человека?
Как и кем было открыто явление запечатления? Какое оно имеет значение в жизни человека?
Ответ(ы):
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Многогранная деятельность человека с незапамятных времен включает в себя и такие ее виды, которые порождены эстетическими потребностями и направлены на их удовлетворение. Музыка — выражение потребности людей запечатлеть и воспринять мир в интонационной форме. В процессе развития общества музыка обретает свое особое и важное место как в духовной жизни отдельного человека, так и в качестве составной части культуры в целом, становясь одним из характерных «знаков» этой культуры. Действительно, хорал, например, прочно ассоциируется с временами средневековья, мадригал напоминает об эпохе Возрождения, советская массовая песня — о первых пятилетках молодого советского государства. Возникая в недрах общественной жизни, музыка теснейшим образом с нею связана, причем множество различных связей можно объединить в две группы: музыка как отражение реального мира, отражение очень специфичное — в силу специфичности тех средств, которыми располагает это искусство, отражение ни в коей мере не копирующее явления действительности, но запечатлевающее их одной лишь музыке присущим способом; и музыка как составная часть общественного бытия человека, занимающая в этом бытии определенное и немаловажное место и выполняющая ряд общественных функций. Рассмотрим обе группы связей более подробно. Разумеется, имеет значение восприятие лишь тех слушателей, которые уже освоили данный тип музыки, уже воспринимают ее содержание.Как отражение музыка откликается на многие и разные (хотя, разумеется, далеко не все) жизненные явления и события — от природных катастроф и общественных потрясений до тончайших движений человеческой души. Откликается и сама, и в союзе с поэзией, танцем, театром... Естественная и социальная действительность, внутренний мир человека суть предметы отражения в музыкальном искусстве. Достаточно вспомнить «грозу» из увертюры Россини к опере «Вильгельм Телль» или «море» из «Шехерезады» Римско- го-Корсакова, «Шелест леса» из оперы Вагнера «Зигфрид» или «Волшебное озеро» Лядова, ноктюрны Шопена, Грига, Дебюсси, Хиндемита, чтобы ощутить разнообразие, с каким отражена природа в музыке. Запечатлены в ней и история, и быт народа. «Иван Сусанин» Глинки, «Пламя Парижа» Асафьева, «Война и мир» Прокофьева, «Патетическая оратория» Свиридова, Седьмая симфония Шостаковича и Пятая Эшпая — музыкальные памятники значительным историческим событиям. Немало в музыке и разного рода сцен и эпизодов повседневной жизни людей; упомянем лишь увертюры Глинки и песни Мусоргского. Произведения, в которых так или иначе отразились всевозможные чувства, переживания, размышления человека, напоминать нет надобности. Будучи отражением мира, музыка становится и его принадлежностью, его составной частью. Многие жизненные ситуации просто немыслимы без музыки — убаюкивание ребенка и свадебная церемония, праздничные гуляния и военный парад. Такая включенность музыки в жизнь (из которой она, собственно, и выросла) ведет свое начало от народного музицирования, от календарных, обрядовых, семейных песен, от пастушьих и танцевальных наигрышей. Музыка не просто сопутствует тому или иному событию или ритуалу, она активно воздействует на людей — веселит, радует, сосредотачивает, мобилизует, успокаивает... По существу, в этом и состоит ее предназначение: она объединяет людей в едином ощущении, соответственном ситуации, она настраивает их на подобающий моменту лад. Это справедливо и для коллективного восприятия, и для индивидуального (колыбельная песня усыпляет единственного своего слушателя).