Как и кем было открыто явление запечатления? Какое оно имеет значение в жизни человека?

Многогранная деятельность человека с незапамятных времен включает в себя и такие ее виды, которые порождены эстетичес­кими потребностями и направлены на их удовлетворение. Музы­ка — выражение потребности людей запечатлеть и воспринять мир в интонационной форме. В процессе развития общества музыка обретает свое особое и важное место как в духовной жизни отдель­ного человека, так и в качестве составной части культуры в целом, становясь одним из характерных «знаков» этой культуры. Действительно, хорал, например, прочно ассоциируется с вре­менами средневековья, мадригал напоминает об эпохе Возрожде­ния, советская массовая песня — о первых пятилетках молодого советского государства. Возникая в недрах общественной жизни, музыка теснейшим образом с нею связана, причем множество различных связей мож­но объединить в две группы: музыка как отражение реального ми­ра, отражение очень специфичное — в силу специфичности тех средств, которыми располагает это искусство, отражение ни в коей мере не копирующее явления действительности, но запечатлеваю­щее их одной лишь музыке присущим способом; и музыка как со­ставная часть общественного бытия человека, занимающая в этом бытии определенное и немаловажное место и выполняющая ряд общественных функций. Рассмотрим обе группы связей более подробно. Разумеется, имеет значение восприятие лишь тех слушателей, которые уже освоили данный тип музыки, уже воспринимают ее содержание.Как отражение музыка откликается на многие и разные (хотя, разумеется, далеко не все) жизненные явления и события — от при­родных катастроф и общественных потрясений до тончайших дви­жений человеческой души. Откликается и сама, и в союзе с поэзией, танцем, театром... Естественная и социальная действительность, внутренний мир человека суть предметы отражения в музыкаль­ном искусстве. Достаточно вспомнить «грозу» из увертюры Россини к опере «Вильгельм Телль» или «море» из «Шехерезады» Римско- го-Корсакова, «Шелест леса» из оперы Вагнера «Зигфрид» или «Волшебное озеро» Лядова, ноктюрны Шопена, Грига, Дебюсси, Хиндемита, чтобы ощутить разнообразие, с каким отражена приро­да в музыке. Запечатлены в ней и история, и быт народа. «Иван Сусанин» Глинки, «Пламя Парижа» Асафьева, «Война и мир» Про­кофьева, «Патетическая оратория» Свиридова, Седьмая симфония Шостаковича и Пятая Эшпая — музыкальные памятники значи­тельным историческим событиям. Немало в музыке и разного рода сцен и эпизодов повседневной жизни людей; упомянем лишь увер­тюры Глинки и песни Мусоргского. Произведения, в которых так или иначе отразились всевозможные чувства, переживания, раз­мышления человека, напоминать нет надобности. Будучи отражением мира, музыка становится и его принадлеж­ностью, его составной частью. Многие жизненные ситуации просто немыслимы без музыки — убаюкивание ребенка и свадебная цере­мония, праздничные гуляния и военный парад. Такая включенность музыки в жизнь (из которой она, собственно, и выросла) ведет свое начало от народного музицирования, от календарных, обрядовых, семейных песен, от пастушьих и танцевальных наигрышей. Музы­ка не просто сопутствует тому или иному событию или ритуалу, она активно воздействует на людей — веселит, радует, сосредотачи­вает, мобилизует, успокаивает... По существу, в этом и состоит ее предназначение: она объединяет людей в едином ощущении, соот­ветственном ситуации, она настраивает их на подобающий мо­менту лад. Это справедливо и для коллективного восприятия, и для индивидуального (колыбельная песня усыпляет единственного сво­его слушателя).