Как и когда был построен первый музей

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Узеи (от греч museion — храм муз) — научно-исследовательские и научно-просветительские учреждения, осуществляющие комплектование, хранение, изучение и популяризацию памятников естественной истории, материальной и духовной культуры Первые музеи как «храмы муз» появились в античной Греции, где считались местом созерцания, познания окружающего мира, раздумий и философских размышлений. Здесь собирались древние философы, поэты, музыканты и артисты, состязались в своем мастерстве, здесь хранились произведения искусства и культовые предметы, т. е. было представлено в зачаточном состоянии первое, социокультурное значение музея — научно-просветительское.