как и почему изменился характер княжеской власти в первой половине 16 века?

как и почему изменился характер княжеской власти в первой половине 16 века?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
потому что они все дрались из за денег. Ну мне так мама сказала.
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