Как и почему произошёл распад Монгольской державы ( используйте для ответа знания о распаде других гигантских империй) ?
История
Как и почему произошёл распад Монгольской державы ( используйте для ответа знания о распаде других гигантских империй) ?
Ответ(ы):
Гость:
Политическая раздробленность страны. Много стран погибло именно от этого. Так же и Русь попала в зависимость от Монгол, именно из-за политической раздробленности 1552, 1556, 1581 взятие Казанского, Астраханского и Сибирского княжества. Монголы были раздроблены и по этому их так легко захватили
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