Как и во сколько раз надо изменить силу тока в цепи чтобы при уменьшении её сопрот??вления в 4 раза выделения теплоты в ней остались прежним??? ответ обоснуйте пожалуйста срочнаааааа!!! тоесть распешите решение

Физика

Как и во сколько раз надо изменить силу тока в цепи чтобы при уменьшении её сопрот??вления в 4 раза выделения теплоты в ней остались прежним??? ответ обоснуйте пожалуйста срочнаааааа!!! тоесть распешите решение

Автор: Гость