Как и во сколько раз надо изменить силу тока в цепи чтобы при уменьшении её сопрот??вления в 4 раза выделения теплоты в ней остались прежним??? ответ обоснуйте пожалуйста срочнаааааа!!! тоесть распешите решение

Физика
Как и во сколько раз надо изменить силу тока в цепи чтобы при уменьшении её сопрот??вления в 4 раза выделения теплоты в ней остались прежним??? ответ обоснуйте пожалуйста срочнаааааа!!! тоесть распешите решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=*R*t Т.к мы уменьшаем сопротивление, то силу тока надо увеличить. Т. к. уменьшаем в 4 раза, то увеличить надо тоже в 4 раза, но сила тока в квадрате. Значит силу тока увеличим в 2 раза.
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