Как используются традиционные и новые методы в географической науке?( где и для чего)

К старым (традиционным) методам относятся: наблюдения (дают фактические данные о географических объектах и могут быть - маршрутные и площадные, периодические и непрерывные, стационарные и дистанционные);картографический (позволяет изучать закономерности пространственного размещения и развития ПТК с помощью разнообразных общегеографических, тематических и комплексных карт);статистический (обработка и анализ данных разнообразных наблюдений);исторический (изучение географических объектов с момента их образования до настоящего времени);сравнительный (выявление сходств и различий географических объектов и явлений для их классификации и прогнозирования их изменений в пространстве и во времени). К современным методам географических исследований относятся: Методы дистанционных исследований(аэрокосмический (исследование и картографирование Земли при помощи летательных аппаратов, могут быть фотографические, электронные, геофизические и визуальные);географический прогноз и моделирование (предвидение будущего состояния геосистем, выделяют моделирование графическое, математическое и машинное);геоинформационный (создание банков данных на основе информации полученной со спутников, метеостанций и из других источников).