Как история 20 века повлияла на развитие литературы? (просто ответ , не надо перечисления событий и т.д. ) Мне нужен как бы вывод . Именно ответ на вопрос :"КАК..."

Литература
Как история 20 века повлияла на развитие литературы? (просто ответ , не надо перечисления событий и т.д. ) Мне нужен как бы вывод . Именно ответ на вопрос :"КАК..."
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отечественная война с Наполеоном - подъем патриотических настроений, уменьшается галломания (до этого бредили Францией) , становится популярным национальное. Например, ранняя лирика Пушкина - юный запал, вольнолюбие, всяческие опасные выходки. 14 декабря 1825 - восстание декабристов на Сенатской площади. Идеи декабристов стали развиваться как следствие национального подъёма.. . Ну а после подавления восстания, казней и ссылок начались реакция, цензура, контроль, настроения поэтов изменились в сторону поиска уже не гражданских свобод, а внутренней свободы (Пушкин) . Отсюда, якобы, отчасти и мрачноватые настроения Лермонтова.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Груз свободно падает с высоты 54 м без начальной скорости. Разделите эту высоту на ??ри части так, чтобы на прохождение каждой из них требовалось о...
Ответить
Математика
5 в 14 и в 5 деленное на 5 в 67
Ответить
Химия
Помогите решить номер 3
Ответить
Русский язык
Составить тезисный план. ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ. Выбор профессии стоит перед каждым из ??ас, и не всегда школьник четко знает, кем он хочет стать в буду...
Ответить
Английский язык
Write the plurals. brush- lady- toy- fox- cap-
Ответить