Как история 20 века повлияла на развитие литературы? (просто ответ , не надо перечисления событий и т.д. ) Мне нужен как бы вывод . Именно ответ на вопрос :"КАК..."

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Отечественная война с Наполеоном - подъем патриотических настроений, уменьшается галломания (до этого бредили Францией) , становится популярным национальное. Например, ранняя лирика Пушкина - юный запал, вольнолюбие, всяческие опасные выходки. 14 декабря 1825 - восстание декабристов на Сенатской площади. Идеи декабристов стали развиваться как следствие национального подъёма.. . Ну а после подавления восстания, казней и ссылок начались реакция, цензура, контроль, настроения поэтов изменились в сторону поиска уже не гражданских свобод, а внутренней свободы (Пушкин) . Отсюда, якобы, отчасти и мрачноватые настроения Лермонтова.