Как из 9целых 35двадцать третьих получить дробь 11целых 5двадцать третьих ПОМОГИТЕ ??ОЖАЛУЙСТА!
Математика
Как из 9целых 35двадцать третьих получить дробь 11целых 5двадцать третьих ПОМОГИТЕ ??ОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы):
Гость:
Надо прибавить 16 двадцать третьих
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