Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Как из Cu получить CU(OH)2
Как из Cu получить CU(OH)2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Cu + 2HSO(конц., горяч) = CuSO + SO + 2HO CuSO + 2NaON = Cu(OH) + NaSO
Похожие вопросы
Школьный бассейн наполняется через первую трубу за 4 ч, а через вторую - за 9 часов. Найдите какую часть бассейна осталось заполнить если обе трубы...
Синтаскический разбор предложения этот алфавит завоевал почти весь мир
Как правильно писать слова в обратном алфавите
При нагревании 126,4 г перманганата калия получили 6,72 л кислорода. Какова массовая доля неразложившегося KMnO4?
Заполнить таблицу "Первые Киевские князья": 1 Правитель (князь, княгиня); 2. Годы правления; 3. Деятельность
В совхозе 4 /9 всей земли занимают Луга 3/5 оставшихся земли посевная площадь остальная Земля занята лесом Найдите площадь всей земли совхоза если ...
Какой длины в см. могут быть стороны прямоугольника площадь которого 18 см. в квадрате
Подобрать иизаписать пословицы о языке речи 5 пословиц
1)Образующая равностороннего цилиндра = 10 см.Вычислить объем цилиндра. 2)Из урны,в которых находится 9 белых и 5 черных шаров на удачу вынимают 2 ...
Ударный слог к слову лимон
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск