Как из этого выйти в квадратное уравнение ? (x-1)*x!=36 где !-факториал должно получится x2-x-72=0

Никак, это не равносильные уравнения. У второго есть решение , которое не подходит в первое, а так же решение , которое тоже не подходит в первое. Уравнения вроде первого решаются простым перебором - нет у него решений в целых числах, левая часть монотонна, и при этом Ответ: уравнения не равносильны, первое уравнение решений в целых числах не имеет.