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Как из водорода получить соляную кислоту , формула уравнения
Как из водорода получить соляную кислоту , формула уравнения
Ответ(ы):
Ответил Гость:
правильно будет H2+CL2-->2HCL
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